27.6 C
Firenze
giovedì 21 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Danneggia auto con tre amici, arrestato a Milano l’attore di ‘Mare fuori’ Artem Tkachuk

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È stato arrestato la scorsa notte a Rho, nel Milanese, Artem Tkachuk, l’attore di origine ucraina, volto della serie tv Rai ‘Mare fuori’. Il 25enne, insieme a tre amici di 18, 22 e 24 anni, stava danneggiando alcune auto parcheggiate in via Molino Prepositurale.  

Quando gli agenti delle Volanti del locale commissariato sono giunti sul posto, sorprendendo i quattro e trovando quattro utilitarie con specchietti divelti e paraurti ammaccati, Artem avrebbe iniziato a minacciarli, con frasi come “vi sfondo”. Per questo l’attore 25enne è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale, oltre che arrestato per danneggiamento come gli amici. Per tutti e quattro ci sarà il processo per direttissima. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.6 ° C
28.5 °
26.6 °
37 %
3.1kmh
20 %
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2505)ultimora (1251)Video Adnkronos (451)ImmediaPress (270)lavoro (125)salute (95)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati