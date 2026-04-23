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Design, Racca (Trussardi): “Partnership con nautica racconta eleganza italiana”

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(Adnkronos) – “Trussardi nasce come brand di lifestyle. Va ben oltre la moda e abbraccia uno stile di vita che va dall’arredo, ai mobili, ai profumi, agli occhiali e racconta l’eleganza italiana. L’idea della partnership con il mondo della nautica, che con il suo savoir faire racconta l’eleganza italiana, è sorta in modo del tutto naturale. Vediamo una corrispondenza innata tra i nostri due Dna”. Alberto Racca, ceo Trussardi e Gruppo Miroglio, commenta così l’annuncio della partnership con Confindustria nautica, avvenuto oggi a Milano nel corso del talk “Nautica & Lifestyle: una visione integrata per il contract” presso lo Showroom Trussardi. 

Una collaborazione che “nella fase iniziale prevede l’allestimento di alcune aree del Salone Nautico con oggetti di Trussardi Home” ma che vuole segnare “l’inizio del cammino di due gruppi appassionati dell’Italia e di uno stile di vita” improntato all’eleganza italiana. 

Una partnership che per il mercato degli yatch “può offrire moltissime opportunità a livello di personalizzazione di interni, di eventi e di immagine”, aggiunge Racca – Nel mondo della nautica c’è un forte interesse per il legno, per la pelle. Trussardi rappresenta l’italianità” e vediamo questo contesto “un trampolino di lancio, un punto di partenza per guardare avanti insieme”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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