Michael, ottima partenza al box office

(Adnkronos) –

Ottima partenza per Michael, il biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua: al primo giorno di programmazione il film ha incassato 1.099.269 euro con 2.295 euro di media copia.

Risultato migliore di Bohemian Rhapsody (anche quello prodotto da Graham King), che nel novembre 2018 aveva aperto con circa 825mila euro per poi incassare poco più di 29 milioni complessivi.

Lo scarto con gli altri titoli presenti in top ten è gigantesco: Lee Cronin – La mummia è in seconda posizione con 72.335 euro e 947.762 euro complessivi, seguito da The Drama, terzo, con 66.905 euro ma l’ottimo totale di 4.696.880 euro.

Super Mario Galaxy scende al quarto posto con 66.840 euro e 12.991.182 euro complessivi, con la riedizione di Prima dell’alba in quinta posizione con 23.306 euro (84.352 euro nei 3 giorni di programmazione).

L’altra uscita evento, Tabù – Egon Schiele, è sesta con 19.552 euro e 63.057 euro in 3 giorni.

Dal settimo al decimo posto troviamo L’ultima missione – Project Hail Mary (14.996 euro e 4.789.947 euro complessivi), …Che Dio perdona a tutti (9.844 euro e 1.554.966 euro totali), Alla festa della rivoluzione (8.938 euro e 156.017 euro totali) e Lo straniero, con 7.921 euro e 492.830 euro complessivi.

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