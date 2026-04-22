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“Dov’è l’Iran?”, Trump e i negoziati flop: Teheran sfotte con video AI

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(Adnkronos) – Donald Trump aspetta, l’Iran non si presenta. I negoziati non decollano e Teheran sfotte il presidente degli Stati Uniti. Su X, il consolato iraniano a Hyderabad lascia il segno con un video prodotto con l’intelligenza artificiale. La clip mostra la delegazione degli Stati Uniti, guidata da Trump, seduta al tavolo. Di fronte, le sedie – vuote – riservate agli emissari dell’Iran. Il tempo passa, da Teheran nessun segnale. Trump, intanto, pubblica messaggi su Truth: “Stiamo avendo colloqui eccellenti con l’Iran”. 

 

Dopo ore di inutile attesa, il presidente americano perde la pazienza. “Se l’Iran non si presenta, bombarderemo”, annuncia. L’ultimatum non produce gli effetti sperati. L’unico segnale che arriva dall’Iran è un bigliettino: “Trump, stai zitto”. Il presidente incassa lo schiaffo e si rassegna: “Su richiesta del Pakistan, estenderò la tregua”. Risate stile sit-com e sipario… 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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