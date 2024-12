Durigon: “Ia fondamentale per migliorare l’orientamento al lavoro”

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale “sarà fondamentale nel matching tra domanda e offerta, nell’orientamento che per decenni è mancato, specie ai giovani. Come ministero del Lavoro stiamo lavorando in questa direzione, per utilizzare l’Ia per dare queste risposte. Bisogna anche formare i lavoratori su queste nuove tematiche. C’è un lavoro sinergico con il Parlamento, lavoriamo non per fermare ma per prendere i benefici dell’Ia”. Così Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, all’assemblea Alis in corso a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)