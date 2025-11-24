E’ morto Jimmy Cliff, icona del reggae giamaicano

9.1 C
REDAZIONE
(Adnkronos) – Jimmy Cliff, il cantante e attore la cui voce soave ha contribuito a trasformare il reggae in un fenomeno globale, è morto all’età di 81 anni. 

A dare la notizia della morte, la moglie Latifa Chambers, che ha scritto su Instagram: “È con profonda tristezza che vi annuncio che mio marito, Jimmy Cliff, è mancato a causa di una crisi epilettica seguita da polmonite. Sono grata alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e artisti che hanno condiviso con lui il suo percorso. A tutti i suoi fan in tutto il mondo, sappiate che il vostro sostegno è stato la sua forza per tutta la sua carriera… Jimmy, tesoro mio, che tu possa riposare in pace. Seguirò i tuoi desideri”. Il suo messaggio è stato firmato anche dai figli, Lilty e Aken. 

Successi come “You Can Get It If You Really Want”, “I Can See Clearly Now” e “Wonderful World, Beautiful People” e il suo temperamento allegro, avevano fatto conquistare a Cliff una vasta e duratura fanbase. Anche il suo ruolo da protagonista nel film poliziesco del 1972 “The Harder They Come” è stato acclamato ed il film è considerato una pietra miliare del cinema giamaicano. 

È uno dei pochi musicisti, insieme a Bob Marley e altri, ad aver ricevuto l’Ordine al Merito Giamaicano. 

