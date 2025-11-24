9.1 C
Elezioni Regionali 2025: risultati di Campania, Puglia e Veneto in diretta

(Adnkronos) – Urne chiuse in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni regionali 2025 che si sono svolte tra ieri e oggi, domenica 23 e lunedì 24 novembre. Dalle 15 di oggi, via allo spoglio in attesa dei risultati, mentre il quadro si delinea con exit poll e proiezioni sui duelli per la carica di governatore nelle 3 regioni.  

 

In netto calo il dato dell’affluenza: secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno.  

