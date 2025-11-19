9.6 C
Elezioni Veneto, Schlein: “Centrodestra stanco, noi portiamo energia”

(Adnkronos) – “Questa regione, dopo 15 anni di amministrazione ormai stanca, ha bisogno di una sferzata di energia per riprendere vigore. Manildo, che non abbiamo scelto a Roma, ma è stato scelto qui dai veneti, è l’uomo che può farlo perché e uno che prima di tutto sa ascoltare, a differenza di altri”. Lo ha detto stasera a Mestre la leader dem Elly Schlein durante la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra per Giovanni Manildo. 

“Quella di Giovanni Manildo in Veneto è la coalizione più ampia di centrosinistra degli ultimi 15 anni, la più ampia che abbiamo costruito in Italia perché Giovanni Manildo ha già dimostrato di essere un ottimo amministratore che può far ripartire il Veneto”, ha sottolineato Schlein. 

Arrivando a Mestre, la segretaria del Pd si è soffermata anche sull’incontro al Quirinale tra il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “È doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l’attacco scomposto di ieri – ha affermato Schlein – La smettano di vedere complotti dove non ce ne sono e si occupino della condizione economica di questo Paese con i dati della Commissione europea che purtroppo raccontano l’Italia come fanalino di coda in Europa sulla crescita. C’è moltissimo da fare per far ripartire l’economia”.  

politica

