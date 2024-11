Ercolano, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: due morti

(Adnkronos) – Violenta esplosione oggi, lunedì 18 novembre, in una fabbrica di fuochi d’artificio a Ercolano nel napoletano. Almeno due persone sono rimaste uccise. Secondo quanto si apprende, la deflagrazione è avvenuta in uno stabilimento in contrada Patacca. I residenti hanno raccontato di aver sentito un forte boato, che è stato sentito in maniera nitida in tutti i comuni della zona ai piedi del Vesuvio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano e i vigili del fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’area. Si cercano eventuali dispersi. Ancora ignote le cause della tragedia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)