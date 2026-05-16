15.5 C
Firenze
sabato 16 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Farmaci, Salutequità: “Sistema deve garantire disponibilità continua di plasma”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Dal punto di vista dei pazienti, l’impatto di una carenza di plasma e dei suoi derivati è importantissimo. Ci sono persone che già convivono con la propria patologia e non possono dover affrontare anche l’incertezza sulla disponibilità dei farmaci, a causa della mancanza della materia prima necessaria per produrli. E’ una situazione paradossale”. Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenuto alla presentazione – oggi a Roma – della ricerca dell’Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all’importanza del plasma. “Noi non possiamo aggiungere ai pazienti anche questa preoccupazione – sottolinea Aceti – Il Paese ha il dovere e l’obbligo morale di garantire loro la continuità e l’immediata disponibilità delle terapie salvavita di cui hanno bisogno”.  

Per Aceti, una delle leve fondamentali è rafforzare la cultura della donazione e della solidarietà. “Bisogna fare della donazione di plasma un asset centrale della nostra politica pubblica, riducendo uno spreco oggi significativo: quello dei potenziali donatori che sarebbero disposti a donare, ma non sono stati intercettati o coinvolti dal sistema”. Si tratta di “uno dei principali sprechi del Servizio sanitario nazionale, che va affrontato, aggredito promuovendo una maggiore cultura della donazione e della solidarietà. Così si aumentano le donazioni e facciamo de nostro Paese un Paese migliore”, conclude. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.5 ° C
16.6 °
14.2 °
61 %
1.8kmh
40 %
Sab
18 °
Dom
22 °
Lun
21 °
Mar
21 °
Mer
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2341)ultimora (1203)Video Adnkronos (414)ImmediaPress (226)lavoro (113)salute (99)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati