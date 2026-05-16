15.5 C
Firenze
sabato 16 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma-Lazio, Sarri sarà in panchina per il derby

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Alla fine, al derby, Maurizio Sarri risponderà presente. Il tecnico della Lazio sarà regolarmente in panchina nella stracittadina di domani, domenica 17 maggio, alle 12. L’allenatore è stato convinto dai giocatori, che hanno chiesto il suo fondamentale aiuto per la sfida contro la Roma, molto sentita da tutto l’ambiente. 

Pochi giorni fa, dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, Sarri aveva messo in dubbio la sua presenza nel derby a causa dell’orario, disposto a causa della concomitanza con gli Internazionali (finale alle 17): “La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12 non vengo. A quell’ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega” aveva spiegato l’allenatore bianconceleste ai microfoni di Mediaset. 

E ancora: “Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto prendiamo un punto di penalizzazione. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e giocano alle 12? Questo non è calcio”. Poche ore dopo, a mente fredda, Sarri ha deciso di cambiare idea e lo farà per la squadra, a cui è molto legato. In un momento delicatissimo della stagione. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.5 ° C
16.6 °
14.2 °
61 %
1.8kmh
40 %
Sab
18 °
Dom
22 °
Lun
21 °
Mar
21 °
Mer
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2348)ultimora (1208)Video Adnkronos (416)ImmediaPress (226)lavoro (113)salute (99)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati