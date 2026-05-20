20.2 C
Firenze
mercoledì 20 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Federica Pellegrini, lo sfogo sulla seconda maternità: “È un periodaccio…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
È un “periodaccio” per Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, diventata mamma della sua seconda figlia da pochi mesi, sta affrontando alcune difficoltà tra la gelosia della primogenita Matilde e i continui rigurgiti della piccola Rachele.  

Pellegrini ha condiviso le sue preoccupazioni tra le Instagram stories agli utenti che le chiedevano come stesse vivendo la ‘seconda’ maternità. “È un periodaccio, Matilde è gelosissima”, ha esordito in un video selfie mentre culla la piccola Rachele con il baby wrap, la fascia porta bebè.  

“Stiamo bene, per fortuna. È tostissima, più che altro la Mati è molto gelosa, passa da amore immenso a crisi nere, soprattutto nel momento dell’allattamento. E Rachele vomita di continuo, rigurgita tantissimo. Queste sono le cose più delicate da gestire”, ha spiegato. La coppia sta affrontando una delle fasi più delicate post gravidanza: “La notte non sempre riusciamo a riposare, dipende da quanto Rachele vomita, non sono nottate facili”, ha aggiunto.  

E con ironia, Pellegrini ha risposto a chi le ha chiesto se fosse più facile nuotare o badare ai bambini. La campionessa olimpica non ha dubbi: “Più difficile badare ai bambini, assolutamente”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.2 ° C
21.3 °
19.3 °
58 %
0.5kmh
65 %
Mer
24 °
Gio
28 °
Ven
29 °
Sab
28 °
Dom
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2439)ultimora (1232)Video Adnkronos (418)ImmediaPress (276)lavoro (113)salute (98)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati