martedì 27 Gennaio 2026
Femminicidio Federica Torzullo, i genitori di Carlomagno sono morti per asfissia: i risultati dell’autopsia

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Sono morti per asfissia i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso per l’omicidio della moglie Federica Torzullo. È quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite all’istituto di medicina legale della Sapienza, a Roma. I due coniugi sono stati trovati impiccati sabato scorso nella loro villa ad Anguillara. Durante l’esame autoptico, disposto dalla procura di Civitavecchia che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, sono stati effettuati anche prelievi per gli esami tossicologici.  

Intanto ieri la procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro della villa di Anguillara dove abitavano i genitori di Claudio Carlomagno. Domani invece i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e del Ris torneranno nella villetta ad Anguillara dove Federica Torzullo è stata uccisa per una serie di accertamenti irripetibili, i primi dopo la confessione dell’uomo. Accertamenti che saranno estesi anche alla scatola nera presente nell’auto di Carlomagno che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire gli spostamenti compiuti dall’uomo.  

Verrà anche effettuato un nuovo sopralluogo nell’azienda di Carlomagno. Gli investigatori puntano a individuare l’arma, ancora non ritrovata. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

