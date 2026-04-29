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Flotilla per Gaza: “Intercettati da motoscafi israeliani”. Farnesina chiede informazioni a Tel Aviv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza sono state intercettate al largo di Creta da motoscafi militari israeliani. A denunciarlo sui social è la stessa Flotilla. “Le nostre imbarcazioni – si legge in un messaggio postato su X – sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autoidentificati come ‘israel’, puntando laser e armi d’assalto semiautomatiche, ordinando ai partecipanti di spostarsi sul davanti delle barche e di mettersi in ginocchio con le mani a terra. Le comunicazioni radio delle barche stanno venendo disturbate e un SOS è stato lanciato”, il messaggio diffuso sul social. 

Intanto anche il ministero degli Esteri ha ricevuto informazioni su un avvicinamento di unità militari di Israele alle barche della Flotilla salpate nei giorni scorsi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si legge in una nota della Farnesina, ha chiesto immediatamente all’Unità di Crisi, all’ambasciata d’Italia a Tel Aviv e all’ambasciata d’Italia ad Atene di assumere informazioni con le autorità israeliane e greche per definire i contorni dell’operazione in corso e permettere al governo italiano di mettere in atto le azioni necessarie a tutelare i cittadini italiani imbarcati. 

Il ministero degli Esteri israeliano in un post su ‘X’ ha intanto pubblicato un video che, secondo Tel Aviv, sarebbe stato effettuato a bordo di una barca della Flotilla. Secondo il ministero “l’assistenza medica trovata a bordo della flottila sarebbe costituita da preservativi e droga”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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