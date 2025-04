Formula 1, parata di stelle a Miami: da Messi e Beckham a Jennifer Lopez, vip e glamour

(Adnkronos) – Il circus della F1 torna a far tappa a Miami dove domenica 4 maggio si correrà la sesta prova del mondiale. In Florida l’attenzione non sarà solo sul duello in pista con le Ferrari che proveranno a mettere le ruote davanti alle McLaren, ma anche, se non soprattutto, fuori pista, ai box, dove si metterà in mostra il lato glamour degli Usa come solo Miami riesce a fare. A partire dal colore dominante del weekend, che da quelle parti è convenzionalmente chiamato ‘Aqua’, una specie di colore ufficiale della città e, in particolare, della zona del circuito, intorno all’Hard Rock Stadium, la casa della squadra di football dei Miami Dolphins e dove si svolge a marzo anche il Masters 1000 di tennis, con tutte le migliori racchette del mondo in campo. In onore al colore dominante anche le divise Ferrari, che dopo l’azzurro dell’anno passato saranno prevalentemente bianche. A bordo pista ci sarà anche la fake Marina, un porticciolo messo in piedi solo per i giorni di gare in cui attraccheranno i mega yacht dei vip che poi sfileranno nel paddock. Attese leggende dello sport da Leo Messi e David Beckham a Michael Jordan, dal fuoriclasse del football Tom Brady all’uomo più veloce del mondo Usain Bolt. Immancabili star di Hollywood come Jennifer Lopez, Matt Damon, Vin Diesel e Michelle Rodriguez, icone della musica come Ed Sheeran, Justine Skye e Camila Cabello, fino alla top model Kendal Jenner. Atteso il pubblico delle grandi occasioni, le tribune saranno sold out nonostante i prezzi folli: un biglietto vip in tribuna centrale costa circa 28mila dollari, i costi per le altre zone del tracciato viaggiano tra i 500 e i 1800 dollari. Il circuito cittadino è provvisorio e allestito appositamente per il weekend di F1. La pista, lunga 5,412 chilometri (saranno 57 i giri previsti) prevede 19 curve ed è dotato di tre zone DRS, il tratto rettilineo tra le curve 16 e 17 rappresenta un’opportunità ideale per i sorpassi. Dell’olandese della Red Bull Max Verstappen il giro più veloce, in 1’29″708 stabilito nel 2023. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)