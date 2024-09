Francia, Macron nomina premier Barnier

(Adnkronos) –

La Francia ha un nuovo premier. Il presidente Emmanuel Macron ha incaricato Michel Barnier di "formare un governo di coalizione al servizio del Paese e dei francesi", si legge in una nota dell'Eliseo. "Questa nomina arriva dopo un giro di consultazioni senza precedenti durante le quali, in conformità con il suo dovere costituzionale, il presidente ha assicurato che il premier e il governo che verrà rispetteranno le condizioni per essere il più stabile possibile e si darà la possibilità della coalizione più larga", conclude la nota.