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Fs, Donnarumma si dimette da amministratore delegato e direttore generale﻿

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(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane si è riunito oggi e “ha preso atto delle dimissioni di Stefano Antonio Donnarumma dalla carica di amministratore delegato e direttore generale del gruppo”. Lo si legge in una nota del gruppo. “Il presidente Tommaso Tanzilli, a nome di tutto il consiglio, ha espresso il proprio ringraziamento a Stefano Antonio Donnarumma per il lavoro svolto alla guida del gruppo Fs Italiane, riconoscendone l’impegno, la professionalità e il contributo assicurati nel perseguimento degli obiettivi strategici dell’azienda e nello sviluppo dei principali programmi industriali”, si sottolinea. 

Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato “provvederà ad avviare le procedure previste per assicurare la piena continuità della governance e delle attività del gruppo, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti”, scrive la società, annunciando le dimissioni di Donnarumma. Il gruppo Fs, inoltre, “conferma il proprio impegno nella realizzazione del Piano Industriale, garantendo continuità operativa, efficienza gestionale e piena attuazione dei programmi di investimento a servizio della mobilità del Paese”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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