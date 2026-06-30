Nba, clamoroso LeBron James: lascerà i Lakers, due possibilità per il futuro

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LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers. Il fuoriclasse americano, secondo quanto raccontato da ESPN, lascerà la squadra gialloviola dopo otto anni, per una nuova avventura già a partire dalla prossima stagione. Il Re, che nel 2020 ha vinto il titolo Nba proprio con i Lakers, ha informato la dirigenza di non considerarlo per la off-season, con il suo futuro che sarà dunque lontano dalla California.

James si prepara quindi a iniziare la 24esima stagione nel massimo campionato di basket americano con una nuova squadra. Su di lui c’è il forte interesse di due franchigie: i Golden State Warriors di Steph Curry e i Cleveland Cavaliers, che sperano di riabbracciare LeBron dopo otto anni, quando lasciò la squadra proprio per unirsi ai Lakers.

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