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Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Terza giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, torna in campo il campione in carica Jannik Sinner, che sul Centrale affronterà il portoghese Nuno Borges dopo il successo all’esordio contro Kecmanovic. La giornata vedrà in campo anche Novak Djokovic, contro Stefanos Tsitsipas, e Flavio Cobolli, che chiuderà il match contro Mariano Navone interrotto ieri per oscurità. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming. 

 

Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:  

CENTRE COURT
 

Ore 14.30 – (1) Sinner vs Borges
 

a seguire – Krejcikova vs (5) Andreeva 

a seguire – Tsitsipas vs (7) Djokovic 

COURT 1
 

Ore 14.00 – (1) Sabalenka vs Kessler 

a seguire – Sierra vs (7) Gauff 

a seguire – (3) Auger-Aliassime vs Prizmic 

COURT 2
 

Ore 10.00 Cobolli-Navone (partita interrotta ieri sul punteggio di 1-6 7-6 6-3 per Cobolli) 

Ore 12.00 – Gasanova vs (14) Osaka 

a seguire – Merida vs (8) Medvedev 

a seguire – (4) Pegula vs Sorribes Tormo 

a seguire – (23) Jodar vs Carreno Busta 

COURT 3
 

Ore 12.00 – Kwon vs (21) Paul 

a seguire – (10) Muchova vs Zhang 

Non prima delle 15.30 – de Jong vs (24) Fonseca 

Non prima delle 17.30 – (11) Bencic vs Wang 

COURT 12
 

Ore 12.00 – Fucsovics vs (16) Tien 

a seguire – (32) Siniakova vs Bartunkova 

Non prima delle 15.30 – (28) Nakashima vs Struff 

Non prima delle 17.30 – Maria vs (16) Jovic 

COURT 18
 

Ore 12.00 – Brooksby vs (31) Buse 

a seguire – (22) Davidovich Fokina vs Marozsan 

a seguire – Parry vs (19) Kalinskaya 

a seguire – (18) Alexandrova vs Tararudee 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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