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Mondiali, un gol annullato e due pali: Francia ‘folle’ contro Svezia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Caos e follia per la Francia ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 30 giugno, la Nazionale francese ha sfidato la Svezia nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Il primo tempo del match, largamente dominato dalla squadra di Deschamps, ha visto un gol annullato e due clamoroso palo, con Mbappé e Olise protagonisti. 

Il primo episodio arriva al 20′. Mbappé si lancia in profondità e batte il portiere della Svezia in uscita, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Le immagini mostrano un offside millimetrico dell’attaccante del Real Madrid, che si dispera ma non demorde. Pochi minuti dopo, al 32′, Koundé scende sulla destra e mette una bella palla per Mbappé, che si fa trovare libero sul secondo palo ma colpisce il palo incrociando il destro. 

Ma non è tutto. Quattro minuti dopo un pallone si impecca e trova Olise al limite dell’area, l’attaccante del Bayern Monaco si coordina e colpisce in mezza rovesciata, colpendo clamorosamente un altro legno. 

 

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