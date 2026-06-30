28.2 C
Firenze
martedì 30 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serena Williams subito k.o. a Wimbledon, Joint vince in 3 set

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Serena Williams subito eliminata a Wimbledon. La statunitense, 44 anni, è stata sconfitta al primo turno dall’australiana Maya Joint. La ventenne, numero 87 del mondo, si è imposta per 6-3, 6-7 (6-8), 6-3 in 2h22′. Williams, ex numero 1 del mondo, finisce k.o. nel primo match di singolare giocato nella sua seconda carriera. L’americana, appena rientrata nel circuito, prima di presentarsi sul Centrale dell’All England Club ha giocato nelle scorse settimane 2 match di doppio. A Wimbledon, Williams ha trionfato in carriera per 7 volte. 

Oggi, davanti alla sorella Venus e alle sue due figlie, l’ex numero 1 del mondo è finita k.o. contro un’avversaria di 24 anni più giovane. L’americana ha chiuso con ‘soli’ 26 colpi vincenti, ben 14 in meno rispetto alla rivale che ha mostrato un condizione decisamente migliore nel terzo e decisivo parziale. Dopo aver messo a segno un break, la statunitense si è arenata: Joint ha recuperato, ha messo la freccia e ha chiuso la pratica. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
62 %
1.6kmh
100 %
Mar
28 °
Mer
32 °
Gio
31 °
Ven
35 °
Sab
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2272)ultimora (1379)Video Adnkronos (499)salute (90)sport (86)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati