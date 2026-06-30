28.2 C
Firenze
martedì 30 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Napoli, rissa e spari in piazza Montesanto: sequestrato kalashnikov, tre fermi tra cui una donna

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Rissa e spari in piazza Montesanto a Napoli. Dopo il sequestro del kalashnikov, fermate 3 persone, c’è una donna. Il provvedimento, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia, contesta rissa, detenzione e porto abusivo di armi e spari in luogo pubblico, aggravati dalle modalità mafiose. 

 

Le indagini lampo della Squadra Mobile, avviate dopo le numerose segnalazioni, hanno ricostruito la colluttazione davanti alla fermata della Cumana e la successiva esplosione di colpi d’arma da fuoco (VIDEO). Alcune donne avrebbero nascosto sotto un’auto un’arma lunga appena imbracciata da uno dei protagonisti. Gli agenti hanno sequestrato un Kalashnikov AK‑47 con doppio caricatore, trovato sotto una vettura poco distante. Le immagini della videosorveglianza mostrano un uomo che, dopo la rissa, si aggira tra la folla con il fucile in pugno, mentre un altro recupera una pistola dalla sua auto e spara in aria. I video, ripresi dai presenti, sono stati rilanciati sui social, diventando virali (GUARDA).  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
62 %
1.6kmh
100 %
Mar
28 °
Mer
32 °
Gio
31 °
Ven
35 °
Sab
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2266)ultimora (1373)Video Adnkronos (499)salute (90)sport (86)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati