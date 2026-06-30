Wimbledon, oggi Cobolli-Navone al primo turno – Diretta

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Flavio Cobolli fa il suo esordio a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, il tennista azzurro affronta l’argentino Mariano Navone nel primo turno dello Slam di Londra. Cobolli è reduce dalla finale conquistata nell’ultimo Roland Garros, la prima a livello Slam della carriera, dove è stato battuto in cinque set da Alexander Zverev.

Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

In campo in contemporanea anche Berrettini, contro Wawrinka.

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