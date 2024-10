G7, Crosetto apre ufficialmente i lavori: riuniti a Napoli i ministri della Difesa

(Adnkronos) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli. Per la prima volta nella storia del “Gruppo dei 7”, l’Italia riunisce i ministri della Difesa. Crosetto ha mostrato sorridente ai giornalisti un cornetto regalatogli ieri a Napoli, un gesto di scaramanzia prima dei saluti con gli omologhi del G7. Nelle immagini, il ministro saluta il segretario generale Nato, Mark Rutte, presente al vertice. È una Napoli blindata e bagnata da una pioggia incessante quella che da stamattina accoglie i ministri della Difesa del G7. Infuriati i residenti, da ieri pomeriggio bloccati dalle chiusure imposte dal rigido sistema di sicurezza. “Sono uscito alle 6.50 per andare a lavorare e alle 8 ancora devo aprire. E sono qui dietro, a Santa Lucia”, racconta all’Adnkronos un farmacista palermitano, nel capoluogo partenopeo da due anni. Tanti i bar costretti ad abbassare le saracinesche: “Ieri alle 16 mi hanno fatto togliere i tavolini fuori – racconta il titolare di Caffè Reginelle, a due passi da piazza del Plebiscito – E stamattina non passa nessuno, fortuna che il ragazzo che mi porta i cornetti è del posto, in qualche modo magari riuscirà a passare”. (dall’inviata Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)