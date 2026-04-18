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Gianni Morandi show a Milano, a sorpresa arriva Tredici Pietro: il duetto dopo Sanremo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Gianni Morandi e Tredici Pietro di nuovo insieme. Ieri alla data milanese – all’Unipol Forum – del tour del cantautore italiano è salito a sorpresa sul palco il figlio Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro. Un momento padre-figlio che ha ricordato il duetto sul palco del Festival di Sanremo 2026 quando, al contrario, era stato Tredici Pietro a ‘ospitare’ sul palco l’eterno ragazzo.  

E Morandi ha voluto restituire il gesto, invitando il figlio sul palco di uno dei palazzetti più importanti di Italia. Insieme hanno duettato sulle note di ‘Vita’, il brano che ormai funziona come una sorta di ponte tra le due generazioni, tra i loro mondi musicali. Dopo, Morandi ha dato la possibilità al figlio di intonare ‘Uomo che cade’, il brano con cui ha gareggiato alla kermesse canora. E lo ha fatto indietreggiando, lasciandolo da solo davanti a un pubblico enorme.  

Con gli occhi lucidi, Morandi ha detto: “Ti guardavo e pensavo sei fortunato, perché prima di portarmi all’ospizio – a metà tra ironia e commozione – abbiamo cantato insieme sul palco del Forum”. “Grazie papà, signor Morandi”, ha aggiunto Tredici Pietro abbracciandolo.  

 

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