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Bergamo, sparatoria a Covo con due morti: responsabili in fuga

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(Adnkronos) –
Notte di sangue a Covo, nella bergamasca, dove nel corso di una sparatoria sono morti due uomini. Secondo le prime informazioni raccolte da AdnKronos, sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. 

Stando a quanto si apprende, alcune persone coinvolte risulterebbero in fuga. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il duplice omicidio. Sui fatti indaga la Procura di Bergamo. 

I due uomini uccisi, a quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbero di nazionalità indiana. L’agguato sarebbe avvenuto fuori da un capannone adibito a luogo di preghiera. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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