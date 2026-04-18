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Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 18 aprile, la squadra di Antonio Conte ospitano la Lazio al Maradona in uno dei big match della 33esima giornata di campionato. Gli azzurri arrivano dal pari nell’ultimo turno contro il Parma, mentre gli uomini di Sarri hanno perso contro la Fiorentina. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Lazio, in campo alle 18:  

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte. 

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri. 

 

Napoli-Lazio sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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