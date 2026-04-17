20.1 C
Firenze
venerdì 17 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter, scudetto più vicino: ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’Inter batte 3-0 il Cagliari oggi, venerdì 17 aprile, e si avvicina a grandi passi verso il 21esimo scudetto della sua storia. Con il successo contro i sardi, i nerazzurri volano a +12 sul Napoli, impegnato domani contro la Lazio, e si portano a soli 7 punti dalla matematica certezza del successo tricolore. Sette punti da conquistare nelle ultime 5 giornate, su 15 disponibili (e che potrebbero essere anche di meno, se il Napoli non riuscisse a battere la Lazio sabato 18 aprile): ecco tutte le combinazioni che porterebbero alla festa nerazzurra.  

Intanto, il calendario: l’Inter deve affrontare ora Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna (due gare in casa e tre in trasferta). Il Napoli dovrà affrontare Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese (quattro gare al Maradona). Se Chivu vincesse la prossima gara e il Napoli perdesse le sfide con Lazio e Cremonese si porterebbe a +15 a quattro giornate dalla fine, rendendo impossibile la rimonta. L’Inter potrebbe così festeggiare lo scudetto già il 26 aprile con una vittoria contro il Torino, in trasferta. Discorso identico con due pareggi del Napoli nelle prossime due.  

Con due vittorie nelle prossime due l’Inter si garantirebbe, inoltre, almeno lo spareggio scudetto. 

Altre possibilità? Nella sfida di San Siro contro il Parma, alla 35esima (weekend del 2-3 maggio) potrebbe anche arrivare la certezza del trionfo, se il Napoli non riuscisse a fare bottino pieno fin lì (tre successi, per prolungare almeno la speranza). 

Se Inter e Napoli dovessero invece fare bottino pieno, vincendo tutte le ultime partite, i nerazzurri potrebbero diventare campioni d’Italia battendo la Lazio all’Olimpico, alla terzultima giornata, nel weekend del 9-10 maggio. 

Con altri 4 punti, i nerazzurri taglierebbero inoltre fuori il Milan dalla lotta scudetto.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.1 ° C
20.8 °
17.6 °
42 %
4.6kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
26 °
Dom
25 °
Lun
22 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1796)ultimora (917)Video Adnkronos (218)ImmediaPress (190)sport (117)Tecnologia (75)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati