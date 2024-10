Giorgetti: “Saldi meglio delle attese ma incertezze economia globale”

(Adnkronos) – ”Se da un lato l’andamento delle variabili economiche appare complessivamente in linea con le attese, con elementi quali il mercato del lavoro e il saldo di finanza pubblica che risultano addirittura più favorevoli rispetto a quanto previsto mesi fa, dall’altro l’allargamento dei conflitti in atto, in particolare nel Medio Oriente sta alimentando ulteriormente l’incertezza che da tempo caratterizza lo scenario economico globale”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. ”L’incertezza sul quadro globale, le devastazioni belliche e le perdite umane a cui assistiamo quotidianamente, sia pure a distanza stanno probabilmente incidendo non solo sugli investimenti delle imprese ma anche sulla spesa dei consumatori il che può contribuire a spiegare la risalita del tasso di risparmio delle famiglie italiane negli ultimi trimestri”, sottolinea il ministro. ”Il governo – evidenzia Giorgetti – ha la responsabilità di definire interventi che, compatibilmente con gli spazi di bilancio disponibili, riescono a coinvolgere le energie imprenditoriali e gli altri attori di mercato per migliorare ulteriormente la competitività della nostra economia”. La stabilità delle finanze pubbliche ”è un elemento di grande rilevanza in questo scenario”, sottolinea. Il Psb ”delinea un quadro di finanza pubblica che nel medio periodo porta a una stabile riduzione dello stock di debito pubblico, e dei relativi oneri”, osserva il ministro. ”Una necessità ineludibile, come sostenuto qualche settimana fa dal Presidente Mattarella anche in vista della realizzazione degli investimenti per la doppia transizione digitale e ambientale che stiamo affrontando”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)