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Grande Fratello Vip, stasera nuovo finalista: tra confronti e sorprese

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Nuova puntata del Grande Fratello Vip stasera, martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.  

Sono stati giorni di fuoco nella Casa tra nuove alleanze e antipatie. In particolare ci sarà un confronto tra Francesca Manzini e Marco Berry, alla luce delle incomprensioni e accuse reciproche maturate in queste settimane. 

Questa sera verrà decretato il nome del secondo finalista: l’onore della proclamazione e subito l’onere di una decisione difficile, che condizionerà il percorso degli altri. Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale. I sei vip in nomination aspettano l’esito di un’eliminazione ma scopriranno in diretta che non è così.  

 

Alessandra Mussolini, dopo la crisi e un momento di sconforto, torna più carica di prima e promette ai suoi ‘nemici’ Antonella Elia e Marco Berry di essere il loro tormento. Spazio poi a Raimondo Todaro: stasera ripercorrerà momenti della sua vita e la sorpresa di chi ama gli scalderà il cuore. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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