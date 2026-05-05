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Londra, incendio doloso in ex sinagoga: indaga l’antiterrorismo. Vertice a Downing Street su antisemitismo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La polizia antiterrorismo sta indagando su un incendio doloso appiccato questa mattina in un’ex sinagoga a Tower Hamlets, nella zona orientale di Londra. La polizia metropolitana ha spiegato che i suoi agenti sono intervenuti alle 5:16 di questa mattina dopo la segnalazione di un incendio che ha causato lievi danni a un cancello e a una serratura. Nessuno risulta essere rimasto ferito, come ha spiegato un portavoce dei Vigili del fuoco, e al momento nessuno è stato arrestato. 

Il comandante Helen Flanagan, responsabile della polizia antiterrorismo di Londra, ha dichiarato che quello di oggi è solo l’ultimo di “una serie di incendi dolosi e tentativi di incendio doloso che hanno preso di mira ebrei londinesi nella zona nord-ovest di Londra. Prenderemo in considerazione qualsiasi possibile collegamento nel corso delle indagini”. Flanagan ha aggiunto che “gli investigatori stanno lavorando rapidamente per raccogliere prove e identificare i responsabili. Invito chiunque disponga di filmati di videosorveglianza o di informazioni che possano essere utili alle indagini a contattare la polizia”. 

 

La notizia dell’incendio doloso all’ex sinagoga arriva mentre il premier britannico Keir Starmer presiede un vertice a Downing Street con leader di diversi settori per discutere su come affrontare l’antisemitismo. “L’attentato terroristico della scorsa settimana a Golders Green è stato assolutamente orribile – dirà Starmer, secondo le anticipazioni del suo ufficio – Ma non si è trattato di un episodio isolato. Fa parte di un modello di crescente antisemitismo che ha lasciato le nostre comunità ebraiche spaventate, arrabbiate e con il dubbio se questo Paese, la loro casa, sia davvero un luogo sicuro per loro. Questi attacchi disgustosi sono diretti contro gli ebrei britannici. Ma non illudiamoci, questa crisi è una crisi per tutti noi. È un test dei nostri valori. Valori che non sono scontati, ma che si conquistano. Ogni singolo giorno, attraverso le nostre azioni”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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