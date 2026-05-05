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Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova: persone in coda da ore, la sua handbike sull’altare

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Già centinaia di persone nella grande basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi di oggi, martedì 5 maggio. Accanto ai gonfaloni di Padova e di Noventa Padovana, dove abitava da vent’anni, anche quello di Bologna, la sua città di origine. Sull’altare è esposta la sua handbike. Il feretro sarà accompagnato dai ragazzi di Obiettivo Tre, l’associazione che aveva creato per aiutare gli atleti paralimpici. 

Tra i volti noti, già arrivati in chiesa Stefano Domenicali e Ivan Zazzaroni. All’esterno è stato montato un maxischermo per permettere di seguire la cerimonia che sarà officiata da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e da don Federico Lauretta, l’abate di Santa Giustina. 

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