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Belve Crime, oggi 5 maggio la prima puntata: gli ospiti e le anticipazioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna oggi, martedì 5 maggio, Belve Crime, lo spin off del format ideato e condotto da Francesca Fagnani, con la prima puntata in onda in prima serata su Rai2. Al centro delle interviste colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini.  

Sullo sgabello di Belve Crime siederanno: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. 

L’omicidio di Carlo Mazza, conosciuto come il ‘giallo di Parma’, è stato uno dei casi di cronaca nera più discussi della storia italiana per gli ingredienti che era riuscito a mescolare nel tempo: il sesso per la passionale liaison, il sangue per la spietata esecuzione, i soldi come obiettivo di una donna bellissima e pericolosa.  

Katharina Miroslawa, ex ballerina di nightclub, è stata condannata a più di vent’anni di carcere per aver ucciso, con la complicità del fratello e del marito, l’imprenditore Carlo Mazza, nel centro storico di Parma nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986.  

“Ero la colpevole perfetta, quella donna senza scrupoli che uccide per denaro. Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me. Invece ho lavorato in un night e allora sono una poco di buono no?”, racconta Miroslawa a Belve. Nel confronto con Francesca Fagnani non sono mancati momenti di tensione proprio quando Miroslawa ha chiamato a sostegno della sua tesi alcuni elementi, a suo dire, trascurati dai giudici. 

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