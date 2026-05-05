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Champions League, oggi semifinale Arsenal-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna la Champions League con la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid. Oggi, mercoledì 5 maggio, i Gunners ospitano gli spagnoli all’Emirates Stadium nella sfida che vale l’accesso all’ultimo atto della massima competizione eruropea. Si riparte dall’1-1 della gara d’andata, con le reti di Alvarez e Gyokeres al Wanda Metropolitano, una settimana fa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Arsenal-Atletico Madrid, in campo stasera alle 21:  

ARSENAL (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta 

ATLETICO MADRID (4-4-2) Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. D. Simeone 

La semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid di oggi, mercoledì 5 maggio, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). 

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