14.8 C
Firenze
martedì 5 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Meteo Italia, torna il maltempo con piogge e vento: ecco le regioni più colpite

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Torna il maltempo in Italia. “Il tutto sarà causato dal passaggio di un’insidiosa perturbazione atlantica che trarrà energia dalle acque già fin troppo miti per la stagione (circa 2-3°C sopra la media) dei nostri mari e che darà il via ad una fase burrascosa, caratterizzata non solo da precipitazioni, ma anche da venti forti”. Così all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ precisando che “questo tipo di configurazione favorisce lo scontro tra masse d’aria di origine diversa aumentando, di conseguenza, il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi: occhi puntati, in particolare, alle giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio”.  

Aggiunge inoltre che a causa del movimento antiorario delle correnti “il vortice richiamerà a sé correnti d’aria calda dai quadranti meridionali (Libeccio e Scirocco, con raffiche ad oltre 70-80 km/h) le quali, dopo aver attraversato il mare e caricatesi di umidità, forniranno un surplus di carburante (energia potenziale) per l’innesco di forti temporali”. 

“Secondo gli ultimi aggiornamenti – continua Gussoni – le regioni maggiormente esposte saranno quelle del Centro-Nord: in particolare su Liguria di Levante e alta Toscana localmente potrebbero cadere fino ad oltre 150 mm di pioggia in pochissimo tempo, ovvero l’equivalente delle precipitazioni attese in 2 mesi. Tanta pioggia prevista anche su Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia”. 

“Successivamente (seconda parte di giovedì 7 e venerdì 8 maggio) è attesa una seconda perturbazione che innescherà nuovi rovesci temporaleschi, dapprima in Sardegna e poi anche sulle regioni del Centro-Sud. Solamente nel prossimo weekend – conclude Gussoni – le condizioni meteo sono previste in miglioramento con più sole e soprattutto con un deciso aumento delle temperature: sulla Sicilia, addirittura, si potrebbero raggiungere i 34-35°C!”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.8 ° C
16.8 °
13.7 °
62 %
2.1kmh
40 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
22 °
Ven
24 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2012)ultimora (1022)ImmediaPress (294)Video Adnkronos (245)sport (75)Tecnologia (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati