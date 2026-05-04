14.8 C
Firenze
martedì 5 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Polonara si ritira dal basket: “Ci ho provato, ma è il momento di dire basta”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Achille Palonara si ritira dal basket. Oggi, lunedì 4 maggio, il cestista azzurro ha annunciato il suo addio ai campi da gioco dopo la sua battaglia con la leucemia mieloide. “Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un UOmo”, ha scritto Polonara in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. 

“Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!Vorrei che questo momento non arrivasse mai”, ha continuato il cestista azzurro, “ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.8 ° C
16.8 °
13.7 °
62 %
2.1kmh
40 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
22 °
Ven
24 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2010)ultimora (1020)ImmediaPress (294)Video Adnkronos (245)sport (75)Tecnologia (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati