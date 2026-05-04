17.9 C
Firenze
lunedì 4 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina-Russia, doppio annuncio di tregua ma Kiev non si fida

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Tregua e minacce. La tensione sale ulteriormente tra Russia e Ucraina, con annunci incrociati di cessate il fuoco che rischiano di innescare una nuova escalation. Le forze militari russe osserveranno un cessate il fuoco unilaterale l’8 e il 9 maggio in coincidenza con la ‘giornata della vittoria’ con cui in Russia si celebra la vittoria delle forze sovietiche sui nazisti, ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. “Conformemente a una decisione del comandante supremo delle forze militari della Federazione russa Vladimir Putin, è stato decretato un cessate il fuoco dall’8 al 9 maggio prossimo”, ha scritto il ministero in un post pubblicato su Max. 

Il messaggio è abbinato alla minaccia di lanciare un ‘massiccio attacco missilistico’ su Kiev se l’Ucraina violerà il cessate il fuoco unilaterale. “Se il regime di Kiev tenterà di attuare i suoi piani criminali volti a interrompere le celebrazioni dell’81° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, le forze armate russe lanceranno un massiccio attacco missilistico di ritorsione sul centro di Kiev’, ha aggiunto il ministero della Difesa. 

In questo quadro, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha replicato con un’iniziativa ad impatto immediato: Zelensky ha annunciato un cessate il fuoco dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. “Ad oggi – ha scritto su X – non è pervenuto alcun appello ufficiale all’Ucraina in merito alle modalità di cessazione delle ostilità, come invece si afferma sui social media russi. Riteniamo che la vita umana valga molto più di qualsiasi ‘celebrazione’ di anniversario. A tal proposito, annunciamo un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio”. 

“Nel tempo che ci separa da quel momento, è realistico garantire che il silenzio sia effettivo. Da quel momento in poi, agiremo in modo reciproco. È ora che i leader russi intraprendano azioni concrete per porre fine alla guerra, soprattutto considerando che il Ministero della Difesa russo ritiene di non poter organizzare una parata a Mosca senza la benevolenza dell’Ucraina”, ha aggiunto. 

﻿ 

﻿ 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.9 ° C
18.9 °
17.1 °
47 %
1.3kmh
100 %
Lun
18 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
22 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1988)ultimora (1004)ImmediaPress (294)Video Adnkronos (239)sport (75)Tecnologia (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati