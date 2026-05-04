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Auto sulla folla a Lipsia, almeno due morti e tre feriti gravi. Arrestato il conducente

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Due morti, tre feriti gravi e altre 80 persone coinvolte a Lipsia. Questo il bilancio parziale, fornito dalle autorità tedesche, dopo che oggi, lunedì 4 maggio, un’auto ha investito a folle velocità la gente sulla Grimmaische Straße, una zona pedonale del centro della città. Un atto che viene descritto come “deliberato” dagli investigatori. Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha informato in seguito dell’arresto del conducente dell’auto. 

Aperta intanto un’indagine per duplice omicidio e almeno due tentati omicidi, il procuratore capo Claudia Laube ha affermato che le autorità stanno trattando il caso come un attacco intenzionale e che non ci sono indicazioni di altri sospetti coinvolti. 

I testimoni hanno descritto scene caotiche, con i passanti che prestavano i primi soccorsi, distribuendo acqua e aiutando i feriti prima dell’arrivo dei soccorritori. 

Sul luogo dell’incidente sono intervenute circa dieci ambulanze. Per precauzione i negozi nella zona sono stati chiusi. Al momento dell’arresto, secondo la Bild, il conducente avrebbe mostrato segni di squilibrio psichico.  

 

L’uomo arrestato per l’attacco è un cittadino tedesco di 33 anni. Il sospetto – nato in Germania e residente nella zona di Lispia – è stato arrestato senza che opponesse resistenza mentre era ancora all’interno del veicolo, ha dichiarato il capo della polizia di Lipsia, René Demmler, aggiungendo che l’auto si è fermata dopo la collisione.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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