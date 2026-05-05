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Carloni (Cna Umbria): “Serena Brancale in concerto a Perugia alla vigilia di Umbria Jazz 2026”

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(Adnkronos) – “Il 2026 è per noi un anno importante perché celebriamo il 30esimo anno dalla nascita dell’associazione. Abbiamo quindi deciso di condividere questo momento con un’istituzione del nostro territorio, che ormai la fa da padrona nel panorama mondiale, Umbria Jazz. Per l’occasione abbiamo organizzato il pre-opening del 2 luglio con l’artista Serena Brancale, una cantante poliedrica che combina tradizione e innovazione. Abbiamo pensato che fosse la protagonista giusta per i nostri festeggiamenti”. Lo afferma Michele Carloni, presidente Cna Umbria, partecipando a Milano alla presentazione di ‘Umbria Jazz’, il festival di musica jazz in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026. La 53esima edizione, che sarà aperta da Sting, prevede 257 eventi, più di 80 band, 380 musicisti e 14 palcoscenici tra piazze, teatri e spazi all’aperto. 

Il momento di festa, gratuito e aperto a tutti, è un modo con cui Cna Umbria restituisce qualcosa “alle imprese e ai cittadini che ci supportano. Negli ultimi vent’anni siamo cresciuti molto e lo dobbiamo anche a loro, per questo il concerto sarà gratuito per tutto il territorio” conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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