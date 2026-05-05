15.6 C
Firenze
martedì 5 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cina, esplosione fabbrica fuochi d’artificio: 26 morti e oltre 60 feriti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ di 26 morti e 61 feriti il bilancio di un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Huasheng, nella Cina centrale. L’esplosione è avvenuta ieri alle 16.43 ora locale, le 10.43 in Italia, nella fabbrica ‘Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company’, situata a Liuyang. 

Concluse, nonostante il rischio di ulteriori esplosioni di depositi di polvere da sparo all’interno dell’area, le operazioni di soccorso nell’impianto, dove sono stati impiegati oltre 1.500 soccorritori, insieme a cani, droni e robot, che hanno tratto in salvo sette persone rimaste intrappolate sotto le macerie. 

Video pubblicati sui social media mostrano esplosioni successive alla prima più potente e un’enorme nuvola di fumo che si alza nel cielo. Gli abitanti della zona sono stati evacuati. I vertici dell’azienda sono stati arrestati dalla polizia, mentre le indagini proseguono per accertare le cause. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di “fare ogni sforzo” per curare i feriti e far sì che i responsabili siano assicurati alla giustizia. 

 

Situata in una zona rurale, Liuyang produce circa il 60% dei fuochi d’artificio venduti in Cina e il 70% delle esportazioni. Gli incidenti industriali, anche nel settore pirotecnico, sono comuni in Cina a causa delle norme di sicurezza poco rigorose. L’anno scorso, un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nello Hunan aveva provocato la morte di nove persone. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.6 ° C
16.3 °
14.9 °
90 %
5.4kmh
75 %
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
22 °
Ven
24 °
Sab
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1915)ultimora (986)ImmediaPress (272)Video Adnkronos (238)sport (71)Tecnologia (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati