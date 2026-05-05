Meta, in arrivo aggiornamenti per proteggere gli account degli adolescenti: le novità

(Adnkronos) – In arrivo nuovi aggiornamenti di Meta per i giovani utenti e i loro genitori. L’azienda tech, infatti, ha annunciato una serie di novità in arrivo sulle proprie piattaforme, a partire dallo sviluppo di “una tecnologia per individuare in modo proattivo gli account che si sospetta appartengano ad adolescenti, anche se indicano una data di nascita da adulto, e inserirli nelle protezioni integrate degli account per teenager. Questa tecnologia è ora estesa a Instagram ai 27 Paesi dell’Unione Europea e al Brasile. In Usa è iniziata l’espansione a Facebook, ed è prevista in Ue e Uk per giugno 2026”.

Inoltre, Meta “introduce sistemi di intelligenza artificiale avanzata che analizzano testi, interazioni e, per la prima volta, foto e video nei profili per individuare account appartenenti a minori di 13 anni. Gli account sospetti – viene spiegato – vengono disattivati e se l’utente non verifica la propria età, l’account viene eliminato. Non si tratta – specifica l’azienda – di riconoscimento facciale. Vengono anche rafforzati i sistemi per impedire a utenti rimossi per età di creare nuovi account”.

Arriva poi l’invio, ai genitori, di notifiche ad hoc “per aiutarli a verificare e confermare l’età dei propri figli sulle app di Meta: queste notifiche includeranno anche consigli su come i genitori possono avere conversazioni costruttive con i loro figli sull’importanza di indicare la propria età corretta online”. Meta torna poi a chiedere “una legislazione che imponga agli app store di verificare l’età degli utenti e ottenere il consenso dei genitori per il download delle app da parte dei minori”.

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