Groenlandia, premier Jens-Frederik Nielsen: “Trump non ci avrà”

(Adnkronos) – Il nuovo primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen ha dichiarato oggi, domenica 27 aprile, che l'isola artica non sarà mai una "proprietà" da acquistare. Ha criticato, bollandole come "una mancanza di rispetto", le dichiarazioni degli Stati Uniti sull'annessione del territorio autonomo danese. "Non saremo mai e poi mai una proprietà che chiunque può acquistare, e questo è il messaggio che ritengo più importante comprendere", ha detto Jens-Frederik Nielsen ai giornalisti, parlando insieme al primo ministro danese Mette Frederiksen, durante la sua prima visita in Danimarca dopo l'insediamento.