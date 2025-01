Hacker russi all’attacco, colpiti siti istituzionali Italia durante visita Zelensky

(Adnkronos) – Un attacco hacker a diversi siti istituzionali italiani si è registrato in concomitanza con la visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A rivendicare l’attacco informatico, che ha coinvolto tra gli altri il sito delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dello Sviluppo economico, il collettivo hacker filorusso ‘NoName057(16)’. “Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha confermato il continuo e completo sostegno all’Ucraina durante un incontro con Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Roma, ha riferito il Palazzo Chigi del governo – si legge sul canale Telegram degli hacker filorussi -. Secondo Meloni, l’Italia aiuterà l’Ucraina a difendere i propri interessi e a raggiungere una pace giusta e duratura. I negoziati sono durati circa un’ora e miravano a rafforzare la posizione di Kiev. L’Italia dovrebbe iniziare ad aiutare sé stessa, e prima di tutto la sua sicurezza informatica”. A quanto si apprende l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) ha supportato le attività di ripristino degli ‘obiettivi’ istituzionali colpiti e tutti i siti sono tornati online. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)