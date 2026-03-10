17.5 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Hoepli, deliberata liquidazione della storica casa editrice

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Hoepli, la storica casa editrice, simbolo della cultura milanese, ha deliberato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione della società “all’esito di una sofferta e approfondita riflessione sulla situazione complessiva”. Lo rende noto la società stessa. 

A seguito della decisione della maggioranza dei soci che in assemblea hanno votato a favore della liquidazione della società, Giovanni Nava, socio di Hoepli con il 30% delle azioni afferma: “Prendo atto con grande dispiacere della decisione della maggioranza dei soci di Hoepli Spa, che in assemblea hanno votato a favore della liquidazione della società e della cessione dell’azienda anche frazionata in rami o, addirittura, del tutto disgregata. Mi sono opposto nel corso della riunione a questa deriva, senza che l’attuale maggioranza abbia neppure considerato di farsi da parte e affidare il rilancio della società a un nuovo management capace di immaginare e attuare un progetto in tal senso”.  

“Continuerò la battaglia in tutte le sedi e con ogni mezzo messo a disposizione dalla legge – assicura Nava – per cercare di salvaguardare l’attività della casa editrice e della libreria che sono un pezzo della storia d’Italia ancora oggi viva e produttiva grazie all’impegno dei 90 lavoratori e lavoratrici di Hoepli.” 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.5 ° C
17.8 °
17.1 °
51 %
2.6kmh
20 %
Mar
16 °
Mer
16 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1493)ultimora (1356)sport (55)Eurofocus (55)demografica (27)Eugenio Giani (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati