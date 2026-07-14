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Il 14 luglio di Palazzo Farnese diventa mondiale: al ricevimento anche Francia-Spagna

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La diplomazia, gli inni, le autorità italiane e francesi, ma quest’anno anche il calcio. Il tradizionale ricevimento del 14 luglio a Palazzo Farnese, organizzato dall’Ambasciata di Francia in Italia per celebrare la Festa nazionale, avrà un’appendice decisamente insolita: durante la serata viene proiettata la semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna. 

Una coincidenza di calendario difficile da ignorare. La sfida, alle 21 italiane al Dallas Stadium, mette in palio un posto nella finale del Mondiale 2026 e cade proprio nel giorno simbolo della République. L’Ambasciata ha quindi deciso di inserire la partita nel programma del ricevimento, trasformando per una sera uno degli appuntamenti più tradizionali della vita diplomatica romana anche in un momento di tifo collettivo. 

A Palazzo Farnese si ritroveranno, come ogni anno, rappresentanti delle istituzioni, della diplomazia, del mondo economico, culturale e dell’informazione, insieme alla comunità francese in Italia. Dopo la parte ufficiale della cerimonia, l’attenzione si sposterà dunque sugli schermi e sulla nazionale dei Bleus, impegnata contro la Spagna nella prima delle due semifinali. 

È una novità rispetto al copione abituale del 14 luglio romano. Nel 2025 la cerimonia aveva coinciso anche con i 150 anni della presenza francese a Palazzo Farnese, celebrati alla presenza di esponenti del governo e delle istituzioni italiane. 

Quello di quest’anno sarà inoltre il primo ricevimento del 14 luglio presieduto dalla nuova ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Descôtes. Nominata il 9 febbraio e insediatasi ufficialmente dopo la presentazione delle lettere credenziali al presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel mese di marzo, Descôtes ha assunto la guida della sede diplomatica dopo Martin Briens. 

Diplomatica di lungo corso, già ambasciatrice in Germania, Descôtes è stata fino alla nomina a Roma segretaria generale del ministero francese dell’Europa e degli Affari esteri. Il ricevimento rappresenterà quindi anche il suo primo grande appuntamento istituzionale con la comunità francese e con il sistema politico, economico e culturale italiano nella ricorrenza più importante del calendario nazionale francese. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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