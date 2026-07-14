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Paura a Vivaro (Pordenone), fulmine cade durante l’addestramento: dieci militari coinvolti

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(Adnkronos) – Paura nel pomeriggio di oggi a Vivaro, in provincia di Pordenone, dove dieci cadetti dell’Accademia militare di Modena sono stati coinvolti nella caduta di un fulmine mentre erano impegnati in un’esercitazione. 

I giovani militari, tutti ventenni, sono stati investiti dall’onda d’urto provocata dal fulmine. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi, ma per precauzione sono stati soccorsi e trasportati nei pronto soccorso degli ospedali di Pordenone e Spilimbergo. 

Due cadetti sono stati trattenuti in osservazione dai sanitari, mentre gli altri sono stati dimessi dopo gli accertamenti. 

L’incidente è avvenuto durante un violento temporale che nel pomeriggio si è abbattuto sulla zona di Vivaro. Il maltempo è stato caratterizzato da numerosi fulmini e da forti grandinate. 

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per verificare le condizioni dei militari coinvolti e assistere il gruppo di cadetti dell’Accademia militare di Modena impegnati nell’attività addestrativa. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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