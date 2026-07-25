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Incendi devastano Francia e Spagna, oltre 200mila evacuati

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Decine di migliaia di evacuati in Francia e Spagna per i roghi. “Gli incendi che stanno devastando il nostro Paese hanno raggiunto un livello senza precedenti”, ha scritto su X il primo ministro francese Sebastian Lecornu spiegando di aver deciso di dispiegare oltre mille militari per supportare i vigili del fuoco nella gestione dell’emergenza. “Più di 141mila persone sono già state evacuate in Gironda e nelle Landes per garantirne la sicurezza”, ha riferito Lecornu. 

Le autorità francesi hanno ordinato l’evacuazione dei centri abitati nei pressi della città di Bordeaux, nel sud-ovest del Paese, “a titolo precauzionale”, poiché gli incendi boschivi si stavano avvicinando alla zona. Il sito web di informazioni sul traffico Bison Fute ha esortato gli automobilisti a evitare le strade del dipartimento della Gironda, dove si trova Bordeaux, per lasciare libero il passaggio ai servizi di emergenza. 

In Spagna è salito a 63mila il numero delle persone che sono state evacuate a causa degli incendi che sono scoppiati nelle comunità di Madrid e Avila, in Spagna. Lo ha reso noto il ministero degli Interni spagnolo aggiungendo che cinquemila persone sono state evacuate da un campeggio situato a El Escorial. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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