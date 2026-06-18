Incendio a Livorno, fiamme in una ditta di stoccaggio di rifiuti: “Chiudete porte e finestre”

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato oggi giovedì 18 giugno, nelle prime ore di questa mattina, nella zona industriale di Livorno, in via dell’Ecologia, presso una ditta di stoccaggio di rifiuti. “Si è formata una nube di fumo che sta interessando per adesso la zona nord della città”, si legge sul sito del comune di Livorno.

La Protezione civile comunale sta seguendo la situazione e ha aperto il Coc, Centro operativo comunale, e sta monitorando l’evoluzione dell’evento. E’ attiva ARPAT per le valutazioni ambientali ed accertamenti. Saranno sospese le attività didattiche ed educative dei seguenti servizi: educativi scolastici pubblici e privati (nidi e scuole di infanzia ); delle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie).

Non saranno sospese le attività nelle scuole secondarie di secondo grado limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Maturità e non saranno sospese nelle secondarie di primo grado (medie) in cui sono programmati gli esami, si legge ancora sul sito.

Al momento si raccomanda di: chiudere e mantenere chiuse porte e finestre; disattivare, ove possibile, impianti che prevedano l’immissione di aria dall’esterno; limitare le uscite e la permanenza all’aperto ai soli casi di assoluta necessità; evitare attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative all’aperto; mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all’interno di locali chiusi per la sospensione di tutte le attività all’aperto; provvedere al lavaggio di tutti gli ortaggi e della frutta coltivata all’aperto sul territorio comunale, prima del loro consumo.

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