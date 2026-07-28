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Incendio all’isola ecologica di Novate Milanese, un ferito

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un incendio sta impegnando dalle cinque di oggi, martedì 28 luglio, i Vigili del fuoco all’isola ecologica A2A di Novate Milanese (Milano) in via Fratelli Beltrami. Dodici le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando una importante porzione dell’azienda. Un operaio è rinasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale Niguarda. 

Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di Arpa che, stando ai primi rilievi, non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti. Permangono nell’area interessata dall’incendio alcuni focolai ma tuttavia i 35 vigili del fuoco impegnati hanno quasi del tutto circoscritto le fiamme e a breve cominceranno le attività di bonifica e smassamento. Difficile per ora stabilire qualunque ipotesi sulle cause che hanno scatenato l’incendio che ha coinvolto poco più della metà dell’isola ecologica. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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