Incidente a Cagliari, un morto e due feriti gravi

(Adnkronos) – Un 44enne morto e madre e figlio di 10 anni in gravi condizioni, è il pesante bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 21 del 9 giugno nel Cagliaritano. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava percorrendo ad alta velocità la Provinciale 2 tra Sestu e Assemini quando ha perso il controllo del mezzo. Prima ha urtato un palo, poi è finito contro un’altra auto che sopraggiungeva in quel momento. Per il 44enne non c’è stato niente da fare mentre sono ricoverati in gravi condizioni madre e figlio piccolo che viaggiavano sull’altra auto. Sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul luogo dell’incidente, in territorio di Assemini, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco.

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